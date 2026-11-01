В Германии министр финансов Ларс Клингбайль пытается найти миллиардное финансирование для создания новой федеральной компании жилищного строительства. По данным Der Spiegel, новая структура должна помочь ослабить нагрузку на рынок жилья.

Инициатива СДПГ

Издание связывает инициативу по созданию федеральной строительной компании с Социал-демократической партией Германии. Клингбайль, по информации Der Spiegel, ищет для этого средства в миллиардном объеме.

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Der Spiegel характеризует ситуацию как борьбу правительства за миллиардные ресурсы для будущей жилищной компании. В доступном описании материала не приводятся конкретная сумма финансирования или детали механизма привлечения средств.

Вопросы от Союза

В блоке Союза, по данным издания, задаются вопросы об источниках такого финансирования. Представителей Союза интересует, откуда могут поступить средства для реализации замысла по созданию новой федеральной компании.

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