В мире торгуют как минимум 107 356 видами диких животных, растений и грибов — это более чем вдвое превышает предыдущие оценки. К такому выводу пришла исследовательская группа под руководством Мельбурнского университета, опубликовавшая работу в журнале Science Advances, сообщает Der Spiegel.

Ранее, в частности в анализе Межправительственной научно-политической платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам IPBES, международную торговлю оценивали примерно в 50 тысяч видов. Новое исследование учло более 47 тысяч видов животных, почти 50 тысяч видов растений, а также грибы. Реальное число может быть существенно выше, поскольку во многих странах отсутствуют систематические данные об изъятии и торговле дикими видами.

Рынок на сотни миллиардов долларов

Согласно расчётам исследователей, большая часть такой торговли является законной и осуществляется с соблюдением стандартов охраны видов, защиты животных и контроля заболеваний. Её годовая стоимость составляет от 220 до 300 млрд долларов. Объём незаконной торговли учёные оценивают в 28,4–39,5 млрд долларов в год.

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Руководительница исследования Элис Хьюз отметила, что торговлю дикими видами обычно связывают с незаконной продажей слонов, тигров и панголинов, хотя её масштабы значительно шире.

Последствия для популяций

Для видов, по которым доступны соответствующие данные, численность вовлечённых в торговлю популяций в среднем на 50–60% меньше, чем у популяций, не вовлечённых в торговлю. Авторы работы также указали, что торговля прямо или косвенно способствовала исчезновению в мире 294 видов.

Ещё 25 видов исчезли в дикой природе и сохранились только под опекой людей, а в 192 случаях популяции полностью исчезли на региональном уровне. Исследователи призвали создать системную, прозрачную и международно согласованную систему учёта торговли дикими видами, в частности используя существующие таможенные и ветеринарные процедуры контроля.

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