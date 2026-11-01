全球至少有107,356种野生动物、植物和真菌被交易——这一数字是此前估计的两倍多。墨尔本大学领导的研究团队得出了这一结论，并在《Science Advances》期刊发表了相关论文，《明镜》周刊报道。

此前，包括政府间生物多样性和生态系统服务科学政策平台（IPBES）的一项分析在内，国际贸易涉及的物种数量估计约为5万种。新研究涵盖了超过4.7万种动物、近5万种植物以及真菌。实际数量可能显著更高，因为许多国家缺乏有关野生物种采集和贸易的系统性数据。

价值数千亿美元的市场

研究人员计算认为，这类贸易大部分是合法的，并遵守物种保护、动物福利和疾病控制标准。其年价值为2,200亿至3,000亿美元。科学家估计，非法贸易规模每年为284亿至395亿美元。

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研究负责人爱丽丝·休斯指出，人们通常将野生物种贸易与大象、老虎和穿山甲的非法销售联系起来，但其规模要广泛得多。

对种群的影响

对于有相关数据的物种，参与贸易的种群数量平均比未参与贸易的种群低50%至60%。论文作者还指出，贸易直接或间接促成了全球294个物种的灭绝。

另有25个物种已在野外灭绝，仅在人类照护下存续；在192起案例中，种群在区域层面完全消失。研究人员呼吁建立一个系统、透明且经国际协调的野生物种贸易记录体系，特别是利用现有的海关和兽医检疫控制程序。

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