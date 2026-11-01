Na świecie handluje się co najmniej 107 356 gatunkami dzikich zwierząt, roślin i grzybów — to ponad dwukrotnie więcej niż wynosiły wcześniejsze szacunki. Do takiego wniosku doszła grupa badawcza kierowana przez Uniwersytet w Melbourne, która opublikowała pracę w czasopiśmie Science Advances, informuje Der Spiegel.

Wcześniej, w tym w analizie Międzyrządowej Platformy Naukowo-Politycznej ds. Różnorodności Biologicznej i Usług Ekosystemowych (IPBES), międzynarodowy handel szacowano na około 50 tysięcy gatunków. Nowe badanie uwzględniło ponad 47 tysięcy gatunków zwierząt, niemal 50 tysięcy gatunków roślin, a także grzyby. Rzeczywista liczba może być znacznie wyższa, ponieważ w wielu krajach brakuje systematycznych danych dotyczących pozyskiwania i handlu dzikimi gatunkami.

Rynek wart setki miliardów dolarów

Według obliczeń badaczy większość tego handlu jest legalna i odbywa się z zachowaniem standardów ochrony gatunków, dobrostanu zwierząt i kontroli chorób. Jego roczna wartość wynosi od 220 do 300 mld dolarów. Naukowcy szacują skalę nielegalnego handlu na 28,4–39,5 mld dolarów rocznie.

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Kierująca badaniem Alice Hughes zaznaczyła, że handel dzikimi gatunkami zazwyczaj kojarzy się z nielegalną sprzedażą słoni, tygrysów i pangolinów, choć jego skala jest znacznie szersza.

Konsekwencje dla populacji

W przypadku gatunków, dla których dostępne są odpowiednie dane, liczebność populacji objętych handlem jest średnio o 50–60% niższa niż populacji nieobjętych handlem. Autorzy pracy wskazali również, że handel bezpośrednio lub pośrednio przyczynił się do wymarcia na świecie 294 gatunków.

Kolejne 25 gatunków wymarło na wolności i przetrwało jedynie pod opieką ludzi, a w 192 przypadkach populacje całkowicie zniknęły na poziomie regionalnym. Badacze wezwali do stworzenia systemowego, przejrzystego i uzgodnionego międzynarodowo systemu ewidencji handlu dzikimi gatunkami, w tym z wykorzystaniem istniejących procedur kontroli celnej i weterynaryjnej.

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