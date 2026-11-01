Міністр фінансів Клінгбайль шукає мільярди для житлової компанії — Der Spiegel

У Німеччині міністр фінансів Ларс Клінгбайль намагається знайти мільярдне фінансування для створення нової федеральної компанії житлового будівництва. За даними Der Spiegel, нова структура має допомогти послабити навантаження на ринок житла.

Ініціатива СДПН

Видання пов’язує ініціативу зі створення федеральної будівельної компанії із Соціал-демократичною партією Німеччини. Клінгбайль, за інформацією Der Spiegel, шукає для цього кошти в мільярдному обсязі.

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Der Spiegel характеризує ситуацію як боротьбу уряду за мільярдні ресурси для майбутньої житлової компанії. У доступному описі матеріалу не наведено конкретної суми фінансування чи деталей механізму залучення коштів.

Запитання від Союзу

У блоці Союзу, за даними видання, ставлять питання щодо джерел такого фінансування. Представників Союзу цікавить, звідки можуть надійти кошти для реалізації задуму зі створення нової федеральної компанії.

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