Поліція розігнала протестні табори в Лісабоні та Порту — Deutsche Welle

Поліція Португалії вранці в неділю демонтувала наметові табори учасників протестів проти високої вартості житла на площі Росіу в Лісабоні та площі Дом Жуан I у Порту. Як повідомляє Deutsche Welle, операція почалася приблизно о 4:30 за місцевим часом, після того як учасники мирних суботніх маршів встановили на площах намети.

Затримання та поранені

Для розгону людей правоохоронці застосували щити й кийки. У поліції заявили, що окремі демонстранти кидали в правоохоронців пляшки та фарбу. За даними поліції, у Лісабоні затримали шістьох людей, у Порту — сімох, за відмову виконати вимогу розійтися.

Поліція також повідомила про 13 травмованих співробітників, вісьмох із яких доправили до лікарні. Кількість поранених цивільних у заяві не уточнили. Водночас рух Acampada Lisboa заявив про понад 30 травмованих протестувальників, зокрема десятьох госпіталізованих. Один з адвокатів затриманих у Порту назвав дії поліції непропорційними через масштаб операції та застосовані заходи.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Протести через законопроєкт про оренду

За кілька годин до демонтажу таборів понад тисяча людей пройшла центром Лісабона, протестуючи проти поглиблення житлової кризи. Учасники акцій вимагають від правоцентристського уряду меншості відмовитися від планів, які мають спростити виселення та скасувати обмеження орендної плати для нових договорів.

Прем'єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру виключив відкликання законопроєкту, однак визнав можливість його змін до остаточного голосування. За даними Deutsche Welle, від 2017 року ціни на нерухомість у країні зросли більш ніж удвічі.

Читай нас у