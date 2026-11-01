Na Florydzie prezydent USA Donald Trump oświadczył, że oczekuje zmiany władzy na Kubie w przybliżeniu w ciągu dwóch i pół roku. W wywiadzie nagranym w tym stanie i opublikowanym 31 października 2026 roku powiedział, że kubański rząd nie utrzyma się już dużo dłużej, a Kubę nazwał państwem upadłym.

Jak informuje The Rio Times, Trump odpowiadał na pytanie konserwatywnego prowadzącego internetowego o prawdopodobieństwo, że rodzina Castro utrzyma władzę przez kolejne dwa lata. Prezydent powiedział również, że Stany Zjednoczone wkrótce odeślą tam ludzi, ale nie sprecyzował, kogo dokładnie miał na myśli ani w jaki sposób mogłaby nastąpić zmiana władzy.

Wzmianka o Wenezueli i Iranie

Trump poradził zwrócić uwagę na Wenezuelę, gdzie, według publikacji, siły amerykańskie w styczniu 2026 roku schwytały ówczesnego prezydenta Nicolása Maduro podczas rajdu wojskowego. Oświadczył również, że wojna USA z Iranem przebiega dobrze, a Kuba znajduje się niżej niż Iran na jego liście priorytetów.

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Jednocześnie prezydent nie ogłosił konkretnego planu, daty ani działań wojskowych dotyczących Kuby. Według jego słów kwestia Kuby z pewnością zostanie rozwiązana w ciągu jego kolejnych dwóch i pół roku.

Rola Marco Rubio

Trump zaznaczył, że sekretarz stanu USA Marco Rubio bardzo uważnie śledzi sytuację na Kubie, w szczególności dlatego, że jego rodzice pochodzą z Kuby. Według informacji The Rio Times, 23 października Rubio wezwał Kubańczyków dążących do zmian, by dołączyli do dyskretnego partnerstwa z CIA. Wiceminister spraw zagranicznych Kuby Carlos Fernández de Cossío wyśmiał ten apel, nazywając go publiczną rekrutacją do amerykańskiego wywiadu.

Na platformie rynków prognostycznych Polymarket prawdopodobieństwo, że prezydent Kuby Miguel Díaz-Canel opuści stanowisko do 31 grudnia 2026 roku, oceniano na 8%. Takie wskaźniki odzwierciedlają zakłady użytkowników, a nie oficjalne prognozy ani decyzje władz USA.

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