美国司法部向阿拉斯加州安克雷奇的一家法院提出请求，要求将参议院选举中的部分选票单独保存。这些选票投给了政治新人丹·J·沙利文，他与现任共和党参议员丹·S·沙利文同名，《明镜周刊》报道。

申请目的

该联邦机构希望确保在有需要时能够进一步核查这些选票。此类分析可能涉及一个问题：选民在投票时是否因两名候选人姓名相同而发生错误。

美国总统唐纳德·特朗普所属的共和党人长期以来怀疑，民主党人据称出于策略考量说服这名现任参议员的同名者参选。共和党人认为，这可能误导选民并降低现任参议员的胜算，同时提高民主党候选人玛丽·佩尔托拉的前景。

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调查与诉讼

美国司法部还确认，正在就涉嫌试图在阿拉斯加参议院选举中欺骗选民一事进行刑事调查。与此同时，迄今尚未公布支持这些怀疑的官方证据。

此前，《纽约时报》写道，佩尔托拉的盟友据称早在选举前很久就在寻找一名与现任参议员同名的人。她的竞选团队否认参与提名丹·J·沙利文。《明镜周刊》还报道称，特朗普亲自指示联邦司法部对该州提起诉讼，以防止在现任参议员因可能的混淆而缺少选票的情况下确认选举结果。

这起诉讼被批评为联邦政府干预州选举。同时也有人提出疑问，在投票结束后是否能够可靠地确定究竟是什么影响了个别选民的选择。

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