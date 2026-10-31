Wedgewood Polls承认伪造美国民调数据——半岛电视台

美国民调公司Wedgewood Polls承认，其有关得克萨斯州、俄亥俄州、密歇根州、堪萨斯州和缅因州选举竞争的数据系伪造。该公司于6月开始运营，并将其活动称为一项“实验性项目”，旨在展示政治民调行业的脆弱性以及进入该行业的低门槛。

据半岛电视台报道，这一承认是在Wedgewood的结果已在政治评论人士、竞选团队和汇总民调数据的服务平台之间传播之后作出的。该公司表示，它希望测试虚构结果能多么容易地获得选民和媒体的信任，并得出结论称，这件事发生得“太容易了”。

数据被纳入《纽约时报》追踪器

《纽约时报》报道称，从6月至10月，其民调追踪器收录了15项Wedgewood调查。在事件曝光后，该报删除了这些结果。该报指出，在纳入这些数据之前，该公司回答了有关人员、方法论和资金来源的问题。同时，这些民调并未被用于该报自行计算的总统支持率或全国性国会选举平均数据。

研究民调和选举预测的网站FiftyPlusOne注意到原始数据以及回答的技术标识符中存在不一致之处。此后，Wedgewood承认其大多数结果都是编造的。参与核查的数据记者G. Elliott Morris对该公司所谓“社会实验”的解释提出了质疑。

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对竞选活动和选举讨论的影响

这已经是2026年选举周期中的第二起类似事件。8月，Median Strategies也承认伪造结果，并称这是一次短期社会实验。

密歇根州前民主党美国参议院初选候选人Mallory McMorrow表示，Wedgewood的民调显示她的支持率为个位数，这损害了她的竞选活动。她说，志愿者士气低落，记者询问她是否应退出竞选，捐款也减少了。她于7月暂停了竞选活动。

华盛顿大学知情公众中心的研究人员记录称，在Wedgewood承认后，这一事件从民调专家传播至有影响力的政治评论人士和政党账号。部分帖文利用这起丑闻来质疑民调整体，包括那些显示民主党人处于竞争性地位的民调。

关于媒体责任的争议

美国没有一部专门直接将虚假民调定为犯罪的法律。联邦通信委员会主席Brendan Carr呼吁广播机构不要传播此类数据，并表示不履行义务可能危及其许可证。与此同时，委员会成员Anna Gomez强调，如果一项民调后来被证明是虚假的，广播机构不应因善意报道公开可获得的结果而受到惩罚。

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