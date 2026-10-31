Wedgewood Polls przyznała się do fałszowania sondaży w USA — Al Jazeera

W USA firma Wedgewood Polls przyznała, że jej dane dotyczące wyścigów wyborczych w Teksasie, Ohio, Michigan, Kansas i Maine zostały sfabrykowane. Firma, która rozpoczęła działalność w czerwcu, określiła ją jako „projekt eksperymentalny”, mający pokazać podatność branży sondaży politycznych oraz niski próg wejścia do niej.

Jak informuje Al Jazeera, przyznanie się nastąpiło już po tym, jak wyniki Wedgewood rozpowszechniły się wśród komentatorów politycznych, sztabów kampanii i serwisów agregujących dane sondażowe. Firma oświadczyła, że chciała sprawdzić, jak łatwo zmyślone wyniki mogą zdobyć zaufanie wyborców i mediów, i doszła do wniosku, że stało się to „zbyt łatwo”.

Dane trafiły do trackera The New York Times

The New York Times poinformował, że od czerwca do października jego tracker sondaży zawierał 15 badań Wedgewood. Po ujawnieniu sprawy gazeta usunęła te wyniki. Redakcja zaznaczyła, że przed włączeniem danych firma odpowiadała na pytania dotyczące personelu, metodologii i źródeł finansowania. Jednocześnie sondaże te nie były wykorzystywane we własnych średnich gazety dotyczących poparcia dla prezydenta ani ogólnokrajowych wyborów do Kongresu.

Serwis FiftyPlusOne, który analizuje sondaże i prognozy wyborcze, zwrócił uwagę na niezgodności w surowych danych oraz technicznych identyfikatorach odpowiedzi. Następnie Wedgewood przyznała, że większość jej wyników była zmyślona. Dziennikarz zajmujący się danymi G. Elliott Morris, który uczestniczył w weryfikacji, zakwestionował wyjaśnienie firmy o „eksperymencie społecznym”.

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Wpływ na kampanie i debatę o wyborach

To już drugi podobny przypadek w cyklu wyborczym 2026 roku. W sierpniu Median Strategies również przyznała się do fałszowania wyników, nazywając to krótkoterminowym eksperymentem społecznym.

Była kandydatka w prawyborach Partii Demokratycznej do Senatu USA w Michigan, Mallory McMorrow, oświadczyła, że sondaże Wedgewood, w których jej poparcie znajdowało się na jednocyfrowym poziomie, zaszkodziły jej kampanii. Jak powiedziała, wolontariusze byli zdemoralizowani, dziennikarze pytali, czy nie powinna wycofać się z wyścigu, a darowizny spadły. W lipcu zawiesiła swoją kampanię.

Badacze z Center for an Informed Public Uniwersytetu Waszyngtońskiego odnotowali, że po przyznaniu się przez Wedgewood historia rozprzestrzeniła się od specjalistów od sondaży do wpływowych komentatorów politycznych i kont partyjnych. Część wpisów wykorzystała skandal, aby podważyć wiarygodność sondaży w ogóle, w tym tych wskazujących na konkurencyjną pozycję demokratów.

Spór o odpowiedzialność mediów

W USA nie ma odrębnej ustawy, która bezpośrednio penalizuje fałszywe sondaże. Przewodniczący Federalnej Komisji Łączności Brendan Carr wezwał nadawców, by nie rozpowszechniali takich danych, twierdząc, że niewypełnienie zobowiązań może zagrozić ich licencjom. Jednocześnie członkini komisji Anna Gomez podkreśliła, że nadawcy nie powinni być karani za działające w dobrej wierze relacjonowanie publicznie dostępnych wyników, jeśli sondaż okaże się fałszywy.

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