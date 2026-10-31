В США компания Wedgewood Polls признала, что ее данные о предвыборных гонках в Техасе, Огайо, Мичигане, Канзасе и Мэне были сфабрикованы. Фирма, начавшая работу в июне, назвала свою деятельность «экспериментальным проектом», призванным продемонстрировать уязвимость индустрии политических опросов и низкий порог входа в нее.

Как сообщает Al Jazeera, признание прозвучало уже после того, как результаты Wedgewood распространились среди политических комментаторов, избирательных кампаний и сервисов, собирающих данные соцопросов. Компания заявила, что хотела проверить, насколько легко вымышленные результаты могут завоевать доверие избирателей и СМИ, и пришла к выводу, что это произошло «слишком легко».

Данные попали в трекер The New York Times

The New York Times сообщила, что с июня по октябрь ее трекер опросов содержал 15 исследований Wedgewood. После разоблачения газета удалила эти результаты. В издании отметили, что перед включением данных компания отвечала на вопросы о персонале, методологии и источниках финансирования. В то же время эти опросы не использовались в собственных средних показателях газеты об одобрении президента или общенациональных выборах в Конгресс.

Сайт FiftyPlusOne, который изучает опросы и электоральные прогнозы, обратил внимание на несоответствия в необработанных данных и технических идентификаторах ответов. После этого Wedgewood признала, что большинство ее результатов были выдуманными. Журналист данных Джи Эллиот Моррис, участвовавший в проверке, поставил под сомнение объяснение компании о «социальном эксперименте».

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Влияние на кампании и дискуссию о выборах

Это уже второй подобный случай в избирательном цикле 2026 года. В августе Median Strategies также признала фальсификацию результатов, назвав это краткосрочным социальным экспериментом.

Бывшая кандидатка на праймериз Демократической партии в Сенат США в Мичигане Мэллори Макморроу заявила, что опросы Wedgewood, в которых ее поддержка была на уровне однозначных цифр, навредили ее кампании. По ее словам, волонтеры были деморализованы, журналисты спрашивали, не следует ли ей сняться с гонки, а пожертвования сократились. В июле она приостановила свою кампанию.

Исследователи Центра информированной общественности Университета Вашингтона зафиксировали, что после признания Wedgewood эта история распространилась от специалистов по опросам к влиятельным политическим комментаторам и партийным аккаунтам. Часть публикаций использовала скандал, чтобы поставить под сомнение опросы в целом, в том числе те, которые демонстрировали конкурентные позиции демократов.

Спор об ответственности СМИ

В США нет отдельного закона, который прямо криминализирует фальшивые опросы. Председатель Федеральной комиссии по связи Брендан Карр призвал вещателей не распространять такие данные, заявив, что невыполнение обязательств может поставить под угрозу их лицензии. В то же время член комиссии Анна Гомес подчеркнула, что вещателей не следует наказывать за добросовестное сообщение о публично доступных результатах, если опрос оказался ложным.

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