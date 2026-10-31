加利福尼亚州联邦法官特里娜·汤普森于10月30日发布临时限制令，要求特朗普政府停止以刑事起诉威胁选举工作人员。该裁决源于代表该州选举工作人员的工会提起的诉讼，据The Hill报道。

投票前夕的法院裁决

法官指出，选举日已经临近，选票已经发放，美国人已开始投票，工作人员也开始处理选票。她认为，鉴于不作为可能造成的后果，没有理由推迟作出裁决。

该命令还阻止政府试图强迫选举工作人员将某些人从选民名册中删除、拒绝部分选民提出的选票申请，或搁置当局怀疑不具备投票资格者的选票。

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工会诉讼与司法部信函

原告包括服务雇员工会国际联合会、美国州县市雇员工会、拉丁美洲联合公民联盟以及全国有色人种协进会。诉讼中，他们指控美国总检察长托德·布兰奇和其他美国司法部官员对州和地方官员实施协调一致的恐吓、威胁和胁迫行动。

本周，美国司法部向全部50个州的选举官员发出信函，警告若他们不保存选举记录，可能面临刑事起诉。一周前，该部门曾联系加利福尼亚州每个县的官员，要求他们配合识别选民名册中可能存在的非公民。

此前，加利福尼亚州另一名联邦法官驳回了政府提起的诉讼，该政府试图要求该州搁置2万名被联邦政府认定为潜在非公民者的选票。周五，一个意见分歧的联邦上诉法院合议庭维持了这一裁决。

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