据阿纳多卢通讯社报道，德国超过10万名学生周六走上街头，抗议预算削减以及恢复兵役征召的计划。抗议参与者要求增加教育和社会领域的资金，而不是提高国防开支。

在柏林，示威活动在勃兰登堡门附近举行。Gen Z Regelt运动预计约有1万名参与者，但警方表示，集会高峰时最多有5000人在场。柏林警方称，活动在没有发生严重事件、且几乎没有发生事件的情况下结束。

有关教育的诉求

抗议者举着标语，呼吁支持教育、投资于人而非战争，并放弃削减开支和军事预算。参与者表示，多年来削减支出导致学校资金不足，并给公共服务领域带来问题。

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学生组织代表还批评总理弗里德里希·默茨领导的政府，称其计划改革医疗保健和养老金制度，并批评政府应对气候危机的方式。名为米歇尔的学生表示，她参加抗议是因为她认为，政府将大资本和军事预算置于社会支出之上。

反对服兵役

部分参与者反对一项规定强制体检的新兵役法。该倡议的批评者认为，它可能成为在近期引入强制征兵制的一步。

17岁的阿纳斯塔西娅表示，她主要抗议强制兵役，并不认为进一步军事化是解决冲突的方式。一些参与者还表达了对法国、比利时和意大利学生运动的声援。与此同时，最大的学生组织BSK和德国社会民主党青年翼Jusos以Gen Z Regelt倡议透明度不足为由，撤回了对抗议活动的支持。

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