在美国，民主党联邦众议员罗·康纳表示，众议院和参议院必须停止为该国在伊朗的任何进一步军事行动提供资金。他在福克斯新闻星期日节目中作出这一表态，《国会山报》报道。

康纳说：“我会切断资金。众议院和参议院需要停止为对伊战争中的任何进一步行动提供资金。我们就是这样结束越南战争的，我们也需要结束这场在伊朗的战争。”

战争权力决议

康纳与共和党联邦众议员托马斯·马西共同制定了数项与伊朗有关的战争权力决议。这类决议在众议院和参议院拥有特殊的议会地位，使国会议员能够绕过众议院共和党领导层，将问题提交表决。

与此同时，康纳和其他民主党人推动进行数次此类投票的努力没有成功。

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竞选期间的表态

康纳在社交媒体发文中呼吁选民：若希望战争继续，就选共和党人迈克·罗杰斯；若希望结束战争，就选民主党人阿卜杜勒·埃尔-赛义德。他还写道，民主党人可以将用于伊朗战争的拨款削减至零。

这名众议员将冲突的延续与汽油和柴油价格上涨联系起来，并表示，希望战争继续以及燃油价格更高的选民应投票给共和党人。

根据AP-NORC的一项民调，约70%的受访者认为，立法者应优先结束伊朗冲突。据《国会山报》报道，到10月，这场冲突已持续8个月，耗资470亿美元，并导致21名美国军人死亡。这一估算不包括中东受损美国军事基地的开支。

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