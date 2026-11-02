W USA demokratyczny kongresmen Ro Khanna oświadczył, że Izba Reprezentantów i Senat muszą wstrzymać finansowanie wszelkich dalszych działań wojennych kraju w Iranie. Powiedział to w programie Fox News Sunday, informuje The Hill.

„Wstrzymałbym finansowanie. Izba Reprezentantów i Senat muszą wstrzymać finansowanie wszelkich dalszych działań w wojnie z Iranem. W ten sposób zakończyliśmy wojnę w Wietnamie i musimy zakończyć tę wojnę w Iranie” — powiedział Khanna.

Rezolucje w sprawie uprawnień wojennych

Khanna wraz z republikańskim kongresmenem Thomasem Massiem pracował nad kilkoma rezolucjami w sprawie uprawnień wojennych w związku z Iranem. Takie rezolucje mają szczególny status parlamentarny w Izbie Reprezentantów i Senacie oraz umożliwiają członkom Kongresu poddanie kwestii pod głosowanie z pominięciem republikańskiego kierownictwa w Izbie Reprezentantów.

Jednocześnie próby Khanny i innych demokratów, by doprowadzić do kilku takich głosowań, nie przyniosły sukcesu.

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Wypowiedzi podczas kampanii

W poście w mediach społecznościowych Khanna wezwał wyborców do wybrania republikanina Mike’a Rogersa, jeśli chcą kontynuacji wojny, albo demokraty Abdula El-Sayeda, jeśli chcą jej zakończenia. Napisał również, że demokraci mogą wyzerować środki przeznaczone na wojnę w Iranie.

Kongresmen powiązał kontynuację konfliktu ze wzrostem cen benzyny i oleju napędowego oraz oświadczył, że wyborcy, którzy chcą kontynuacji wojny i wyższych cen paliw, powinni głosować na republikanów.

Zgodnie z sondażem AP-NORC około 70% respondentów uważa, że ustawodawcy powinni priorytetowo traktować zakończenie konfliktu w Iranie. Według The Hill do października konflikt trwał osiem miesięcy, kosztował 47 mld dolarów i doprowadził do śmierci 21 amerykańskich żołnierzy. Szacunek nie uwzględnia kosztów uszkodzonych amerykańskich baz wojskowych na Bliskim Wschodzie.

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