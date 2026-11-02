美国总统唐纳德·特朗普表示，他希望看到众议员海莉·史蒂文斯加入共和党。此前，民主党人史蒂文斯在密歇根州参议院选举中支持共和党人迈克·罗杰斯，而非民主党候选人阿卜杜勒·埃尔-赛义德。

特朗普的声明

据《国会山报》报道，记者在总统专机“空军一号”旁询问特朗普是否与史蒂文斯联系过。总统回答说，给她打电话并向她表示感谢就足够了，因为在他看来，她“做了正确的事”。

当被问及史蒂文斯是否应加入共和党时，特朗普回答说，他希望看到她成为共和党人之一。他还表示，自己并不认识史蒂文斯本人，但尊重她，并认为她进行了一场有力的竞选活动。

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共和党人和民主党人的反应

众议院议长迈克·约翰逊表示，他给史蒂文斯写了一张便条，称她的决定很勇敢。据他所说，这名女议员和她的未婚夫收到了许多威胁；他建议她保持谨慎。

史蒂文斯于周日支持罗杰斯，距离中期选举还有两天。此前，她在一场激烈的竞争后，在民主党初选中败给了埃尔-赛义德。同一天，史蒂文斯与罗杰斯一同出现在底特律的一座教堂。

密歇根州民主党人和全国层面的民主党人批评了她的决定。众议员黛比·丁格尔呼吁选民支持埃尔-赛义德，并表示，该州居民最关心的是生活成本、食品价格和住房可负担性。

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