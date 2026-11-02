在梵蒂冈，39岁的墨西哥裔美国媒体管理者玛丽亚·蒙特塞拉特·阿尔瓦拉多将于本周领导圣座传播部门。她将成为首位领导梵蒂冈“部委”的平信徒女性，也是首位担任该职位的非意大利人，CBS News报道。

阿尔瓦拉多也使用蒙塞这一名字。她将领导一个负责监管梵蒂冈电视、广播、印刷和数字信息平台以及新闻办公室的机构。她的任命于6月公布。阿尔瓦拉多在接受EWTN News采访时表示，这令她感到意外。

领导层变动

阿尔瓦拉多将接替70岁的保罗·鲁菲尼，后者于2018年由教皇方济各任命。鲁菲尼成为首位领导教廷部会的平信徒男性——在梵蒂冈，dicastery是与部委相当的机构。

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历史学家、梵蒂冈杂志《Women Church World》创始人卢切塔·斯卡拉菲娅对法新社表示，阿尔瓦拉多因其专业技能和素质而被选中。斯卡拉菲娅认为，首位担任这一职务的非意大利人将采取更具国际化的方式。

媒体与权利倡导经验

阿尔瓦拉多出生于墨西哥，童年时移居美国，并在迈阿密长大。此后，她在华盛顿学习。她曾在Becket Fund for Religious Liberty工作14年，该机构是一家捍卫宗教自由的非营利法律组织。

自2023年以来，阿尔瓦拉多一直担任EWTN News的总裁兼首席运营官。EWTN News是美国最大天主教电视网络的新闻部门。她在那里管理国际平台，这些平台以七种语言为电视、印刷出版物、广播、数字媒体和社交网络制作内容。

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