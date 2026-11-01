Ponad 100 tysięcy studentów w Niemczech wyszło w sobotę na protesty przeciwko cięciom budżetowym i planom przywrócenia poboru do wojska. Uczestnicy protestów domagali się zwiększenia finansowania edukacji i sfery socjalnej zamiast wzrostu wydatków na obronność, informuje Anadolu Agency.

W Berlinie demonstracja odbyła się w pobliżu Bramy Brandenburskiej. Ruch Gen Z Regelt oczekiwał około 10 tysięcy uczestników, jednak policja podała, że w szczytowym momencie w akcji uczestniczyło do 5 tysięcy osób. Według berlińskiej policji wydarzenie zakończyło się bez poważnych incydentów i niemal bez incydentów.

Postulaty dotyczące edukacji

Protestujący trzymali transparenty z wezwaniami do wspierania edukacji, inwestowania w ludzi, a nie w wojnę, oraz rezygnacji z cięć i budżetów wojskowych. Uczestnicy akcji twierdzili, że wieloletnie ograniczanie wydatków doprowadziło do niedoboru środków w szkołach i problemów w sferze usług publicznych.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Przedstawiciele organizacji studenckich krytykowali również rząd kanclerza Friedricha Merza za plany reform w systemach opieki zdrowotnej i emerytalnym, a także za podejście do kryzysu klimatycznego. Studentka Michelle powiedziała, że przyłączyła się do protestu ze względu na priorytet, jaki jej zdaniem rząd nadaje wielkiemu kapitałowi i budżetowi wojskowemu kosztem wydatków socjalnych.

Sprzeciw wobec służby wojskowej

Część uczestników wystąpiła przeciwko nowej ustawie o służbie wojskowej, która przewiduje obowiązkowe badania lekarskie. Krytycy tej inicjatywy uważają, że może ona stać się krokiem w kierunku wprowadzenia obowiązkowego poboru w najbliższym czasie.

17-letnia Anastasia oświadczyła, że protestuje przede wszystkim przeciwko obowiązkowej służbie wojskowej i nie uważa dalszej militaryzacji za sposób rozwiązywania konfliktów. Niektórzy uczestnicy wyrażali także solidarność z ruchami studenckimi we Francji, Belgii i Włoszech. Jednocześnie największa organizacja studencka BSK oraz młodzieżowe skrzydło Socjaldemokratycznej Partii Niemiec, Jusos, wycofały poparcie dla protestów, powołując się na niewystarczającą przejrzystość inicjatywy Gen Z Regelt.

Czytaj nas na