Более 100 тысяч студентов в Германии в субботу вышли на акции против бюджетных сокращений и планов восстановить воинский призыв. Участники протестов требовали увеличить финансирование образования и социальной сферы вместо роста оборонных расходов, сообщает Anadolu Agency.

В Берлине демонстрация состоялась у Бранденбургских ворот. Движение Gen Z Regelt ожидало около 10 тысяч участников, однако полиция сообщила, что на пике акции присутствовало до 5 тысяч человек. По данным берлинской полиции, мероприятие завершилось без серьезных инцидентов и почти без инцидентов.

Требования в сфере образования

Протестующие держали плакаты с призывами поддержать образование, инвестировать в людей, а не в войну, а также отказаться от сокращений и военных бюджетов. Участники акций заявляли, что многолетнее урезание расходов привело к нехватке средств в школах и проблемам в сфере государственных услуг.

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Представители студенческих объединений также критиковали правительство канцлера Фридриха Мерца за планы реформ в системах здравоохранения и пенсионного обеспечения, а также за подход к климатическому кризису. Студентка Мишель сказала, что присоединилась к протесту из-за приоритета, который правительство, по ее мнению, отдает крупному капиталу и военному бюджету перед социальными расходами.

Возражения против военной службы

Часть участников выступила против нового закона о военной службе, предусматривающего обязательные медицинские осмотры. Критики этой инициативы считают, что она может стать шагом к введению обязательного призыва в ближайшее время.

17-летняя Анастасия заявила, что протестует прежде всего против обязательной военной службы и не считает дальнейшую милитаризацию способом разрешения конфликтов. Некоторые участники также выразили солидарность со студенческими движениями во Франции, Бельгии и Италии. В то же время крупнейшая студенческая организация BSK и молодежное крыло Социал-демократической партии Германии Jusos отозвали поддержку протестов, сославшись на недостаточную прозрачность инициативы Gen Z Regelt.

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