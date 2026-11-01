Президент США Дональд Трамп во время митинга в Порт-Гуроне, штат Мичиган, назвал американского мусульманина и кандидата в Сенат Абдула Эль-Сайеда «джихадистом» и членом «Братьев-мусульман». Президент заявил, что тот якобы стремится ввести в стране шариат. В то же время убедительных доказательств связей Эль-Сайеда с «Братьями-мусульманами» или его намерений ввести исламское право в США нет, сообщает The National.

Кампания республиканцев в Техасе

В преддверии промежуточных выборов в США часть республиканцев усилила кампанию за запрет любого применения шариата и против влияния исламистских организаций. Наиболее активно эта риторика звучит в Техасе, где конгрессмены Кит Селф и Чип Рой в декабре прошлого года основали фракцию Sharia-Free America Caucus. Ее участники заявляют, что стремятся запретить введение шариата в США.

В объединение вошли около 70 законодателей, примерно четверть из них представляют Техас. Сенатор от штата Джон Корнин в мае внес законопроект Boot Sharia Law Act, а сенатор Тед Круз возглавлял усилия по признанию «Братьев-мусульман» террористической организацией. В январе Трамп признал три ветви этого движения иностранными террористическими организациями.

Споры вокруг Epic City

Одним из поводов для дискуссии стал запланированный жилой комплекс Epic City в городе Джозефин недалеко от Далласа. Проект, который поддерживает Исламский центр Ист-Плейно и финансируют представители местной мусульманской общины, предусматривает мечеть, религиозную школу для учащихся от детского сада до 12 класса, центр ухода за пожилыми людьми и спортивные сооружения.

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Губернатор Техаса Грег Эбботт назвал Epic City комплексом только для мусульман, который якобы будет управляться по шариату. В сентябре прошлого года он подписал закон, запрещающий «комплексы шариата», где религия используется как форма сегрегации. Представители Исламского центра Ист-Плейно, в свою очередь, описывают Epic City как интегрированное образцовое сообщество и отвергают утверждения об отделении от общества.

Критика риторики

Исследовательница Bridge Initiative Джорджтаунского университета Мобашра Тазамал считает обвинения в связях с «Братьями-мусульманами» инструментом исламофобской предвыборной риторики. По данным весеннего опроса Pew Research Center, 43% взрослых американцев считают мусульман менее патриотичными, чем другие граждане США, а 42% полагают, что американские мусульмане негативно влияют на страну.

Сэм Уэстроп из Texas Public Policy Foundation заявил, что политики-республиканцы нередко ошибочно отождествляют ислам с исламизмом, а мусульман — с исламистами. В то же время он настаивает, что исламистские сети представляют реальную угрозу, и называет действия Техаса возможным образцом для других штатов.

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