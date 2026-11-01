Глава МИД Южной Кореи Чо Хён на встрече министров иностранных дел G20 в Атланте, США, изложил позицию Сеула относительно недавнего взрыва мины в Демилитаризованной зоне и подчеркнул необходимость межкорейского диалога, сообщает Korea Herald.

Инцидент в Демилитаризованной зоне

Южная Корея возлагает ответственность за взрыв мины 21 сентября в Демилитаризованной зоне, разделяющей две Кореи, на КНДР. В результате инцидента ранения получили трое южнокорейских военнослужащих.

Сеул призвал провести военные переговоры для снижения напряженности. Пхеньян отрицал причастность к взрыву и заявил, что при необходимости готов прибегнуть к военным действиям вдоль границы.

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Заявления на встрече G20

Во время двухдневной встречи министров иностранных дел G20 Чо заявил, что коммуникация между двумя Кореями важна как никогда для ослабления напряженности. Он также попросил страны G20 поддержать усилия Сеула по мирному сосуществованию и снижению напряженности на Корейском полуострове.

По данным южнокорейского министерства, Чо обратил внимание на серьезные последствия для безопасности углубления военного сотрудничества Пхеньяна и Москвы. Ведомство связало сближение КНДР и Российской Федерации, государства-агрессора, с направлением северокорейских военнослужащих для поддержки войны россии против Украины. Министр также подчеркнул необходимость международного сотрудничества для обеспечения свободы судоходства через Ормузский пролив.

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