美国总统唐纳德·特朗普在密歇根州休伦港的一场集会上，称美国穆斯林和参议院候选人阿卜杜勒·埃尔-赛义德为“圣战分子”及“穆斯林兄弟会”成员。总统称，此人据称试图在美国推行伊斯兰教法。不过，没有令人信服的证据表明埃尔-赛义德与“穆斯林兄弟会”有关联，或有意在美国推行伊斯兰法，《国家报》报道。

得克萨斯州共和党的竞选活动

在美国中期选举前夕，部分共和党人加强了要求禁止任何形式适用伊斯兰教法、反对伊斯兰主义组织影响力的活动。这种言论在得克萨斯州尤为活跃，国会议员基思·塞尔夫和奇普·罗伊于去年12月在那里成立了“无伊斯兰教法美国核心小组”。其成员表示，他们希望禁止在美国推行伊斯兰教法。

约70名立法者加入了该团体，其中约四分之一代表得克萨斯州。该州参议员约翰·科宁于5月提出《驱逐伊斯兰教法法案》，参议员特德·克鲁兹则领导了将“穆斯林兄弟会”认定为恐怖组织的努力。今年1月，特朗普将该运动的三个分支认定为外国恐怖组织。

围绕Epic City的争议

引发讨论的原因之一，是达拉斯附近约瑟芬市计划建设的Epic City住宅综合体。该项目得到东普莱诺伊斯兰中心支持，并由当地穆斯林社区成员资助，规划包括一座清真寺、一所面向幼儿园至12年级学生的宗教学校、老年人护理中心和体育设施。

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得克萨斯州州长格雷格·阿博特称，Epic City是一个仅面向穆斯林的综合体，据称将由伊斯兰教法管理。去年9月，他签署了一项禁止“伊斯兰教法综合体”的法律，即在此类综合体中宗教被用作一种隔离形式。东普莱诺伊斯兰中心的代表则将Epic City描述为一个融合的示范社区，并否认其将与社会隔离的说法。

对相关言论的批评

乔治城大学Bridge Initiative研究员莫巴什拉·塔扎马尔认为，指控与“穆斯林兄弟会”有关联，是伊斯兰恐惧症式竞选言论的工具。根据皮尤研究中心春季调查，43%的美国成年人与其他美国公民相比，认为穆斯林的爱国程度更低；42%认为美国穆斯林对国家产生负面影响。

得克萨斯公共政策基金会的萨姆·韦斯特罗普表示，共和党政治人士经常错误地将伊斯兰教与伊斯兰主义混为一谈，并将穆斯林与伊斯兰主义者混为一谈。同时，他坚持认为伊斯兰主义网络构成真实威胁，并称得克萨斯州的做法可能成为其他州的范例。

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