自2027年1月起，波兰针对残疾儿童的护理补助将为每月3488兹罗提。这比2026年的标准高出102兹罗提，因此领取者每年将多获得1200多兹罗提。家庭、劳动和社会政策部已正式公布新金额，RMF24报道。

哪些人可获得这项补助

该补助面向照顾被认定为重度残疾儿童，或有需要持续照护或康复医疗指征的儿童的人员。父母、法定监护人、负有支付赡养费义务的人员、寄养家庭以及经营家庭儿童之家的人员均可领取。

获得该补助的资格不取决于家庭收入，决定性因素是医疗和法律依据。同时，如果另一名照护人已经在领取与照护相关的补助，则不会针对同一名儿童发放该补助。

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新规则与指数调整

根据自2024年起生效的规则，该补助发放至受照护人年满18岁。根据此前规定保留资格的家庭，如资格持续有效并及时办理文件，仍可继续为成年人士领取补助。残疾认定决定到期后，应在三个月内申请新文件，随后还应在同一期限内提交申请，以确定继续享有补助的资格。

如果照护人照顾数名符合要求的未成年受照护人，金额可增加至两倍或三倍，即每月最高10,464兹罗提。按照新规则领取补助者可以工作、从事农业活动，并将该补助与养老金或伤残抚恤金同时领取。如果补助授予决定或残疾证明文件的有效期未届满，指数调整将自动进行。

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