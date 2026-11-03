В Польше с января 2027 года размер пособия по уходу за ребенком с инвалидностью составит 3488 злотых в месяц. Это на 102 злотых больше ставки 2026 года, поэтому за год получатели получат более чем на 1200 злотых больше. Новую сумму официально объявило Министерство семьи, труда и социальной политики, сообщает RMF24.

Кому назначается выплата

Пособие предназначено для лиц, ухаживающих за ребенком с установленной значительной степенью инвалидности или с медицинскими показаниями о необходимости постоянного ухода либо реабилитации. Его могут получать родители, законные опекуны, лица, обязанные выплачивать алименты, приемные семьи и лица, ведущие семейные детские дома.

Право на выплату не зависит от дохода семьи: определяющими являются медицинские и юридические основания. В то же время пособие не назначается на того же ребенка, если другой опекун уже получает выплату, связанную с уходом.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Новые правила и индексация

По правилам, действующим с 2024 года, выплата предоставляется до достижения подопечным 18 лет. Семьи, сохранившие право по прежним нормам, могут и далее получать пособие на совершеннолетнего человека при условии непрерывности права и своевременного оформления документов. После окончания срока действия решения об инвалидности в течение трех месяцев следует подать заявление на новый документ, а затем в такой же срок — заявление для установления дальнейшего права на выплату.

Если опекун ухаживает за несколькими несовершеннолетними подопечными, соответствующими требованиям, сумма может быть удвоена или утроена — до 10 464 злотых в месяц. Получатели пособия по новым правилам могут работать, заниматься сельскохозяйственной деятельностью и совмещать выплату с пенсией или рентой. Индексация будет проведена автоматически, если не истекает срок действия решения о назначении пособия или документа об инвалидности.

Читай нас в