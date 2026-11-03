У Польщі з січня 2027 року розмір допомоги по догляду за дитиною з інвалідністю становитиме 3488 злотих на місяць. Це на 102 злотих більше за ставку 2026 року, тож за рік одержувачі отримають більш ніж на 1200 злотих більше. Нову суму офіційно оголосило Міністерство сім’ї, праці та соціальної політики, повідомляє RMF24.

Кому призначають виплату

Допомога призначена людям, які доглядають за дитиною з установленим значним ступенем інвалідності або з медичними показаннями щодо потреби в постійному догляді чи реабілітації. Її можуть отримувати батьки, законні опікуни, особи, зобов’язані сплачувати аліменти, прийомні сім’ї та особи, які ведуть сімейні дитячі будинки.

Право на виплату не залежить від доходу сім’ї: визначальними є медичні та юридичні підстави. Водночас допомогу не призначають на ту саму дитину, якщо інший опікун уже отримує виплату, пов’язану з доглядом.

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Нові правила та індексація

За правилами, чинними з 2024 року, виплата надається до досягнення підопічним 18 років. Родини, які зберегли право за попередніми нормами, можуть і надалі отримувати допомогу на повнолітню особу за умови безперервності права та своєчасного оформлення документів. Після завершення строку дії рішення про інвалідність слід упродовж трьох місяців подати заяву щодо нового документа, а потім у такий самий строк — заяву для встановлення подальшого права на виплату.

Якщо опікун доглядає за кількома неповнолітніми підопічними, які відповідають вимогам, сума може бути подвоєна або потроєна — до 10 464 злотих на місяць. Одержувачі допомоги за новими правилами можуть працювати, займатися сільськогосподарською діяльністю та поєднувати виплату з пенсією або рентою. Індексацію проведуть автоматично, якщо не спливає строк дії рішення про призначення допомоги чи документа про інвалідність.

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