Президент США Дональд Трамп заявил во Флориде, что Соединенным Штатам еще необходимо разобраться с одним или двумя объектами в Иране. Об этом сообщает NDTV.

Заявление об объектах

По словам Трампа, США уже вывели из строя иранскую ядерную программу. Он добавил, что остаются один или два объекта, которыми, по его мнению, можно заняться за 10 минут.

Трамп также упомянул Pickaxe Mountain. NDTV называет его объектом, связанным с иранской ядерной программой.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Ответ на вопрос о возможном ударе

Журналисты спросили президента США, может ли Вашингтон нанести удар по Ирану уже на этой неделе. Трамп не ответил прямо, назвав этот вопрос глупым, и добавил, что не сообщал бы о таких планах, даже если бы операция готовилась.

По данным NDTV, заявление Трампа прозвучало на фоне предупреждения верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи о новых атаках против США и Израиля.

Читай нас в