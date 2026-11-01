Президент Трамп заявив про ще один або два об’єкти в Ірані — NDTV

Президент США Дональд Трамп у Флориді заявив, що Сполученим Штатам ще необхідно розібратися з одним або двома об’єктами в Ірані. Про це повідомляє NDTV.

Заява про об’єкти

За словами Трампа, США вже вивели з ладу іранську ядерну програму. Він додав, що залишаються один або два об’єкти, якими, на його думку, можна зайнятися за 10 хвилин.

Трамп також згадав Pickaxe Mountain. NDTV називає його об’єктом, пов’язаним з іранською ядерною програмою.

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Відповідь на запитання про можливий удар

Журналісти запитали президента США, чи може Вашингтон завдати удару по Ірану вже цього тижня. Трамп не відповів прямо, назвавши це запитання дурним, і додав, що не повідомляв би про такі плани, навіть якби операція готувалася.

За даними NDTV, заява Трампа пролунала на тлі попередження верховного лідера Ірану Моджтаби Хаменеї про нові атаки проти США та Ізраїлю.

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