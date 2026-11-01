Prezydent USA Donald Trump oświadczył na Florydzie, że Stany Zjednoczone muszą jeszcze zająć się jednym lub dwoma obiektami w Iranie. Informuje o tym NDTV.

Oświadczenie o obiektach

Według Trumpa USA unieszkodliwiły już irański program nuklearny. Dodał, że pozostają jeden lub dwa obiekty, którymi, jego zdaniem, można zająć się w 10 minut.

Trump wspomniał również o Pickaxe Mountain. NDTV nazywa go obiektem związanym z irańskim programem nuklearnym.

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Odpowiedź na pytanie o możliwy atak

Dziennikarze zapytali prezydenta USA, czy Waszyngton może uderzyć na Iran już w tym tygodniu. Trump nie odpowiedział wprost, nazywając to pytanie głupim, i dodał, że nie informowałby o takich planach, nawet gdyby operacja była przygotowywana.

Według NDTV wypowiedź Trumpa padła w związku z ostrzeżeniem najwyższego przywódcy Iranu Modżtaby Chameneiego przed nowymi atakami na USA i Izrael.

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