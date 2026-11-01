В Калифорнии 34-летний Аммаад Ахтар признал вину в попытке оказать материальную поддержку террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ). Он переписывался с человеком, которого считал членом ИГИЛ, однако на самом деле это была фиктивная личность, контролируемая ФБР, сообщает Jerusalem Post.

Передача денег и оружия

Согласно уголовной жалобе, в период с февраля по июнь 2025 года Ахтар пытался передать ИГИЛ деньги, оружие и снаряжение. Во время личной встречи с агентом ФБР под прикрытием 23 июня 2025 года он передал ему бинокль, 400 долларов наличными, две заряженные единицы огнестрельного оружия и шесть магазинов с боеприпасами.

На следующий день Ахтар был задержан, и ему предъявили обвинение в попытке оказать материальную поддержку признанной иностранной террористической организации. Именно по этому обвинению он признал вину.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Предполагаемые планы нападения

В материалах дела указано, что Ахтар обсуждал желание выехать за границу, чтобы воевать на стороне ИГИЛ. В апреле 2025 года он также говорил о намерении напасть на еврейского мужчину, которого считал военнослужащим Армии обороны Израиля. Последующая проверка ФБР показала, что этот мужчина, по-видимому, не был военнослужащим ЦАХАЛ.

В мае, согласно жалобе, Ахтар обсуждал подготовку нападения на массовом мероприятии с применением самодельного взрывного устройства и просил предоставить информацию о его изготовлении. Приговор по делу должны объявить в феврале 2027 года. Ему грозит до 20 лет лишения свободы и штраф до 250 тысяч долларов.

Читай нас в