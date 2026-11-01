W Kalifornii 34-letni Ammaad Akhtar przyznał się do próby udzielenia wsparcia materialnego organizacji terrorystycznej Państwo Islamskie (ISIS). Korespondował z osobą, którą uważał za członka ISIS, jednak w rzeczywistości była to fikcyjna tożsamość kontrolowana przez FBI, informuje Jerusalem Post.

Przekazanie pieniędzy i broni

Zgodnie ze skargą karną, w okresie od lutego do czerwca 2025 roku Akhtar próbował przekazać ISIS pieniądze, broń i sprzęt. Podczas osobistego spotkania z tajnym agentem FBI 23 czerwca 2025 roku przekazał mu lornetkę, 400 dolarów w gotówce, dwie naładowane sztuki broni palnej oraz sześć magazynków z amunicją.

Następnego dnia Akhtar został zatrzymany i usłyszał zarzut próby udzielenia wsparcia materialnego wskazanej zagranicznej organizacji terrorystycznej. To właśnie do tego zarzutu się przyznał.

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Domniemane plany ataku

Materiały sprawy wskazują, że Akhtar rozmawiał o chęci wyjazdu za granicę, aby walczyć po stronie ISIS. W kwietniu 2025 roku mówił również o zamiarze zaatakowania żydowskiego mężczyzny, którego uważał za żołnierza Sił Obronnych Izraela. Dalsze sprawdzenie przez FBI wykazało, że mężczyzna najwyraźniej nie był żołnierzem IDF.

W maju, według skargi, Akhtar omawiał przygotowanie ataku podczas wydarzenia masowego z użyciem improwizowanego ładunku wybuchowego i prosił o informacje na temat jego wykonania. Wyrok w sprawie ma zostać ogłoszony w lutym 2027 roku. Grozi mu do 20 lat pozbawienia wolności i grzywna do 250 tys. dolarów.

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