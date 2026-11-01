У Каліфорнії чоловік визнав провину у спробі підтримати ІДІЛ — Jerusalem Post

У Каліфорнії 34-річний Аммаад Ахтар визнав провину у спробі надати матеріальну підтримку терористичній організації «Ісламська держава» (ІДІЛ). Він листувався з людиною, яку вважав членом ІДІЛ, однак насправді це була контрольована ФБР фальшива особа, повідомляє Jerusalem Post.

Передання грошей і зброї

Згідно з кримінальною скаргою, в період від лютого до червня 2025 року Ахтар намагався передати ІДІЛ гроші, зброю та спорядження. Під час особистої зустрічі з агентом ФБР під прикриттям 23 червня 2025 року він передав йому бінокль, 400 доларів готівкою, дві заряджені одиниці вогнепальної зброї та шість магазинів із боєприпасами.

Наступного дня Ахтара затримали й висунули обвинувачення у спробі надати матеріальну підтримку визначеній іноземній терористичній організації. Саме за цим обвинуваченням він визнав провину.

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Ймовірні плани нападу

У матеріалах справи зазначено, що Ахтар обговорював бажання виїхати за кордон, аби воювати на боці ІДІЛ. У квітні 2025 року він також говорив про намір напасти на єврейського чоловіка, якого вважав військовослужбовцем Армії оборони Ізраїлю. Подальша перевірка ФБР засвідчила, що цей чоловік, схоже, не був військовослужбовцем ЦАХАЛ.

У травні, за даними скарги, Ахтар обговорював підготовку нападу на масовому заході із застосуванням саморобного вибухового пристрою та просив надати інформацію про його виготовлення. Вирок у справі мають оголосити у лютому 2027 року. Йому загрожує до 20 років позбавлення волі та штраф до 250 тисяч доларів.

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