Швейцарія призупинила фінансування MSF через скандал у Чаді — Health Policy Watch

Федеральний уряд Швейцарії призупинив частину фінансування швейцарського підрозділу організації «Лікарі без кордонів» (MSF) через те, як організація розкривала інформацію про скандал щодо сексуальних зловживань стосовно біженців у Чаді. Як повідомляє Health Policy Watch, рішення стосується 1,25 млн швейцарських франків — невиплаченої частини більшого річного гранту для MSF Switzerland.

За даними цюрихської газети NZZ, Швейцарське агентство з розвитку та співробітництва (SDC) не було повністю поінформоване про масштаб повідомлень щодо зловживань. Спочатку MSF повідомила швейцарській владі про випадок за участю трьох жінок, однак згодом організація виявила значно більше заяв.

59 заяв про неналежну поведінку

Associated Press повідомило про зловживання у східному Чаді у 2024 році. Жінки та дівчата розповідали, що їх примушували до сексуальних контактів в обмін на гроші, роботу або кращий доступ до гуманітарної допомоги. Вони вказували на співробітників MSF.

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У червні 2026 року AP повідомило про поширені випадки експлуатації, які могли становити торгівлю людьми з метою сексуальної експлуатації. MSF згодом визнала, що отримала 59 заяв про неналежну поведінку, зокрема сексуальні домагання, експлуатацію та насильство. У цих заявах фігурували штатні працівники, поденні робітники, зовнішні підрядники й постачальники. Організація заявила, що звільнила 18 працівників.

Перевірка дій MSF триває

У MSF заявили, що під час розслідувань у 2024 і 2025 роках підтримували контакт із SDC, інформували агентство про медійні повідомлення та перебіг перевірок. Водночас організація визнала, що не повідомила завчасно про повний масштаб підтверджених випадків і звільнень.

У SDC зазначили, що з червня 2026 року запросили й отримали від MSF додаткову докладну інформацію про зареєстровані випадки та вжиті заходи. Агентство перевіряє підтримку постраждалих, санкції щодо причетних осіб, а також посилення механізмів запобігання, захисту й нагляду. Оцінка ще триває. Швейцарська сторона також готує зміни до договорів із партнерами, які планують запровадити у 2027 році.

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