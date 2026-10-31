Федеральное правительство Швейцарии приостановило часть финансирования швейцарского подразделения организации «Врачи без границ» (MSF) из-за того, как организация раскрывала информацию о скандале, связанном с сексуальными злоупотреблениями в отношении беженцев в Чаде. Как сообщает Health Policy Watch, решение касается 1,25 млн швейцарских франков — невыплаченной части более крупного ежегодного гранта для MSF Switzerland.

По данным цюрихской газеты NZZ, Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству (SDC) не было полностью проинформировано о масштабе сообщений о злоупотреблениях. Первоначально MSF сообщила швейцарским властям о случае с участием трех женщин, однако позднее организация выявила значительно больше заявлений.

59 заявлений о ненадлежащем поведении

Associated Press сообщило о злоупотреблениях в восточном Чаде в 2024 году. Женщины и девочки рассказывали, что их принуждали к сексуальным контактам в обмен на деньги, работу или лучший доступ к гуманитарной помощи. Они указывали на сотрудников MSF.

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В июне 2026 года AP сообщило о распространенных случаях эксплуатации, которые могли представлять собой торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации. Позднее MSF признала, что получила 59 заявлений о ненадлежащем поведении, включая сексуальные домогательства, эксплуатацию и насилие. В этих заявлениях фигурировали штатные сотрудники, поденные работники, внешние подрядчики и поставщики. Организация заявила, что уволила 18 сотрудников.

Проверка действий MSF продолжается

В MSF заявили, что в ходе расследований в 2024 и 2025 годах поддерживали контакт с SDC, информировали агентство о сообщениях в СМИ и ходе проверок. В то же время организация признала, что заранее не сообщила о полном масштабе подтвержденных случаев и увольнений.

В SDC отметили, что с июня 2026 года запросили и получили от MSF дополнительную подробную информацию о зарегистрированных случаях и принятых мерах. Агентство проверяет поддержку пострадавших, санкции в отношении причастных лиц, а также усиление механизмов предотвращения, защиты и надзора. Оценка все еще продолжается. Швейцарская сторона также готовит изменения в договоры с партнерами, которые планирует ввести в 2027 году.

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