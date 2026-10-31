Премьер-министр Польши Дональд Туск резко раскритиковал президента Кароля Навроцкого после его визита в здание Конституционного суда, вокруг которого протестовали сторонники правоконсервативной оппозиции. В телевизионном обращении Туск заявил, что в правовом государстве не «мускулы и наглость» определяют, кто прав.

Спор вокруг Конституционного суда

Как сообщает Der Spiegel, судья Конституционного суда опубликовал в социальных сетях видео, на котором видно, как Навроцкий, бывший боксер-любитель, с применением силы проходит в здание суда. На записи также видно, как президент прижимает судью к земле.

Туск заявил, что в правовом государстве судья не должен уступать «агрессивному нападающему». По его словам, политик также не должен заходить на территорию суда, чтобы отдавать указания или запугивать судей.

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Смена руководства и протесты

Противостояние между двумя крупными политическими лагерями относительно состава Конституционного суда обострилось после сообщения на сайте учреждения. В нем указали, что председатель суда Богдан Свенчковский и его заместитель были временно отстранены от исполнения обязанностей.

Судья Анна Корвин-Пиотровская должна была временно возглавить учреждение. После этого сторонники правоконсервативной оппозиционной партии «Право и справедливость» и других правых групп начали протестовать против отстранения председателя суда.

Туск назвал атаку на Конституционный суд и его судей, по его оценке, очередным шагом в разрушении верховенства права со стороны партии PiS, находившейся у власти до 2023 года, а также выдвинутых ею президентов Анджея Дуды и Кароля Навроцкого. Глава правительства выразил уверенность, что Конституционный суд вскоре вновь будет работать надлежащим образом, а правительство обеспечит ему безопасность и необходимые условия для работы.

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