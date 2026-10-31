Premier Polski Donald Tusk ostro skrytykował prezydenta Karola Nawrockiego po jego wizycie w budynku Trybunału Konstytucyjnego, wokół którego protestowali zwolennicy prawicowo-konserwatywnej opozycji. W telewizyjnym wystąpieniu Tusk powiedział, że w państwie prawa to nie „mięśnie i bezczelność” decydują o tym, kto ma rację.

Spór wokół Trybunału Konstytucyjnego

Jak informuje Der Spiegel, sędzia Trybunału Konstytucyjnego opublikował w mediach społecznościowych nagranie, na którym widać, jak Nawrocki, były bokser amator, siłą przedostaje się do budynku sądu. Na nagraniu widać również, jak prezydent przyciska sędziego do ziemi.

Tusk oświadczył, że w państwie prawa sędzia nie powinien ustępować „agresywnemu napastnikowi”. Według niego polityk również nie powinien wchodzić na teren sądu, aby wydawać polecenia lub zastraszać sędziów.

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Zmiana kierownictwa i protesty

Konfrontacja między dwoma dużymi obozami politycznymi w sprawie składu Trybunału Konstytucyjnego zaostrzyła się po komunikacie opublikowanym na stronie internetowej instytucji. Wskazano w nim, że prezes sądu Bogdan Święczkowski i jego zastępca zostali tymczasowo odsunięci od wykonywania obowiązków.

Sędzia Anna Korwin-Piotrowska miała tymczasowo stanąć na czele instytucji. Następnie zwolennicy prawicowo-konserwatywnej partii opozycyjnej Prawo i Sprawiedliwość oraz innych prawicowych grup zaczęli protestować przeciwko odsunięciu prezesa sądu.

Tusk nazwał atak na Trybunał Konstytucyjny i jego sędziów, w jego ocenie, kolejnym krokiem w niszczeniu praworządności przez partię PiS, która sprawowała władzę do 2023 roku, a także nominowanych przez nią prezydentów Andrzeja Dudę i Karola Nawrockiego. Szef rządu wyraził przekonanie, że Trybunał Konstytucyjny wkrótce znów będzie działał prawidłowo, a rząd zapewni mu bezpieczeństwo i niezbędne warunki do pracy.

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