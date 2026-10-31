Прем’єр Туск розкритикував президента Навроцького через інцидент у суді — Der Spiegel

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск різко розкритикував президента Кароля Навроцького після його візиту до будівлі Конституційного суду, навколо якої протестували прихильники правоконсервативної опозиції. У телевізійному зверненні Туск заявив, що в правовій державі не «м'язи й зухвалість» визначають, хто має рацію.

Суперечка навколо Конституційного суду

Як повідомляє Der Spiegel, суддя Конституційного суду оприлюднив у соцмережах відео, на якому видно, як Навроцький, колишній боксер-аматор, із застосуванням сили проходить до будівлі суду. На записі також видно, як президент притискає суддю донизу.

Туск заявив, що в правовій державі суддя не має поступатися «агресивному нападнику». За його словами, політик також не повинен заходити на територію суду, щоб віддавати вказівки чи залякувати суддів.

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Зміна керівництва та протести

Протистояння між двома великими політичними таборами щодо складу Конституційного суду загострилося після повідомлення на сайті установи. У ньому зазначили, що голову суду Богдана Свєнчковського та його заступника тимчасово усунули від виконання обов'язків.

Суддя Анна Корвін-Пйотровська мала тимчасово очолити установу. Після цього прихильники правоконсервативної опозиційної партії «Право і справедливість» та інших правих груп почали протестувати проти усунення голови суду.

Туск назвав атаку на Конституційний суд і його суддів, за його оцінкою, черговим кроком у руйнуванні верховенства права з боку партії PiS, яка перебувала при владі до 2023 року, а також висунутих нею президентів Анджея Дуди та Кароля Навроцького. Глава уряду висловив упевненість, що Конституційний суд невдовзі знову працюватиме належним чином, а уряд забезпечить йому безпеку й необхідні умови для роботи.

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