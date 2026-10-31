波兰总理唐纳德·图斯克在总统卡罗尔·纳夫罗茨基访问宪法法院大楼后严厉批评了他。当时，右派保守反对派的支持者正在大楼周围抗议。图斯克在电视讲话中表示，在法治国家，决定谁正确的不是“肌肉和蛮横”。

围绕宪法法院的争议

据《明镜》周刊报道，一名宪法法院法官在社交媒体上发布了一段视频，画面显示，曾是业余拳击手的纳夫罗茨基强行进入法院大楼。录像还显示，总统将法官压倒在地。

图斯克表示，在法治国家，法官不应向“侵略性的攻击者”让步。他说，政治人物也不应进入法院区域发号施令或恐吓法官。

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领导层变动与抗议

在该机构网站发布一则消息后，两个主要政治阵营围绕宪法法院组成人员的对抗加剧。消息称，法院院长博格丹·希文奇科夫斯基及其副手被暂时免除职务。

法官安娜·科尔温-皮奥特罗夫斯卡原计划暂时领导该机构。此后，右派保守反对党“法律与公正党”及其他右翼团体的支持者开始抗议免除法院院长职务。

图斯克称，对宪法法院及其法官的攻击，在他看来，是曾执政至2023年的PiS党，以及该党提名的总统安杰伊·杜达和卡罗尔·纳夫罗茨基破坏法治的又一步。政府首脑表示相信，宪法法院很快将再次正常运作，政府将为其提供安全保障和必要的工作条件。

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