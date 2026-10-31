10月31日，西班牙各市镇开始抽签选出将在11月29日选举期间于投票站工作的公民。政府将共传唤549,297人，抽签将持续至11月4日，据《The Rio Times》报道。

投票站委员会如何组成

西班牙法律规定，每张投票桌的工作人员应通过公开抽签从列入相应名单的选民中确定。委员会由一名主席、两名委员会成员及其替补人员组成。

被选中的公民将通过邮寄方式收到通知。除非具有法定免责理由，否则他们必须履行这些职责。投票站将就议会两院——众议院和参议院——的组成举行投票。众议院决定该国政府首脑。

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候选人名单和民调

西班牙中央选举委员会宣布，众议院和参议院共登记了929份候选人名单。这比2023年少近15%。

根据10月22日至24日进行的NC Report民调，人民党支持率为32.9%，西班牙工人社会党为25.8%，Vox为19%。与此同时，国家社会学研究中心于10月1日至6日在5,000多人中开展的一项10月调查显示，社会党以34%位居第一。该项民调中，人民党为22.2%，Vox为17.1%。

10月28日，负责领导首相办公室的部长费利克斯·博拉尼奥斯表示，社会党可能赢得众议院350个席位中的125至145席，并维持执政。这是他的政治声明，而非官方预测的结果。

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