31 października gminy w Hiszpanii rozpoczęły losowanie obywateli, którzy będą pracować w lokalach wyborczych podczas wyborów 29 listopada. Łącznie władze wezwą 549 297 osób, a losowania potrwają do 4 listopada, informuje The Rio Times.

Jak tworzone są komisje wyborcze

Hiszpańskie prawo przewiduje, że osoby do pracy przy każdym stole wyborczym są wyłaniane w drodze publicznego losowania spośród wyborców wpisanych na odpowiednią listę. W skład komisji wchodzą przewodniczący, dwóch członków komisji oraz ich zastępcy.

Wybrani obywatele są powiadamiani pocztą. Muszą wykonywać te obowiązki, jeśli nie mają prawnych podstaw do zwolnienia. W lokalach wyborczych odbędzie się głosowanie dotyczące składu obu izb parlamentu — Kongresu Deputowanych i Senatu. Kongres Deputowanych wyłania szefa rządu kraju.

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Listy kandydatów i sondaże

Centralna Komisja Wyborcza Hiszpanii poinformowała o rejestracji 929 list kandydatów do Kongresu Deputowanych i Senatu. To prawie o 15% mniej niż w 2023 roku.

Według sondażu NC Report przeprowadzonego 22–24 października Partia Ludowa ma 32,9%, Hiszpańska Socjalistyczna Partia Robotnicza — 25,8%, a Vox — 19%. Jednocześnie październikowe badanie państwowego Centrum Badań Socjologicznych, przeprowadzone od 1 do 6 października wśród ponad 5 tys. osób, daje pierwsze miejsce socjalistom z wynikiem 34%. Partia Ludowa ma w tym sondażu 22,2%, a Vox — 17,1%.

28 października Félix Bolaños, minister kierujący kancelarią premiera, oświadczył, że socjaliści mogą zdobyć od 125 do 145 z 350 miejsc w Kongresie Deputowanych i utrzymać władzę. Jest to jego deklaracja polityczna, a nie wynik oficjalnej prognozy.

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