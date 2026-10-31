В Іспанії почали жеребкування 549 297 працівників виборчих дільниць — The Rio Times

В Іспанії муніципалітети 31 жовтня почали жеребкування громадян, які працюватимуть на виборчих дільницях під час виборів 29 листопада. Загалом влада викличе 549 297 людей, а жеребкування триватимуть до 4 листопада, повідомляє The Rio Times.

Як формують дільничні комісії

Іспанське законодавство передбачає, що людей для роботи за кожним столом для голосування визначають шляхом публічного жеребкування серед виборців, внесених до відповідного списку. До складу входять голова, двоє членів комісії та їхні заступники.

Відібраних громадян повідомляють поштою. Вони повинні виконувати ці обов’язки, якщо не мають законних підстав для звільнення. На дільницях організовуватимуть голосування за склад обох палат парламенту — Конгресу депутатів і Сенату. Конгрес депутатів визначає голову уряду країни.

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Кандидатські списки та опитування

Центральна виборча комісія Іспанії повідомила про реєстрацію 929 списків кандидатів до Конгресу депутатів і Сенату. Це майже на 15% менше, ніж у 2023 році.

За даними опитування NC Report, проведеного 22–24 жовтня, Народна партія має 32,9%, Іспанська соціалістична робітнича партія — 25,8%, а Vox — 19%. Водночас жовтневе дослідження державного Центру соціологічних досліджень, проведене 1–6 жовтня серед понад 5 тисяч людей, ставить на перше місце соціалістів із 34%. Народна партія в цьому опитуванні має 22,2%, а Vox — 17,1%.

Міністр, який очолює канцелярію прем’єр-міністра, Фелікс Боланьйос 28 жовтня заявив, що соціалісти можуть здобути від 125 до 145 із 350 місць у Конгресі депутатів і зберегти владу. Це є його політичною заявою, а не результатом офіційного прогнозу.

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