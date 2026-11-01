Premier Węgier opowiedział o swoich zakarpackich korzeniach

Premier Węgier Péter Magyar poinformował, że jego pradziadek Lajos Eross pochodził z ukraińskiego miasta Mukaczewo w Zakarpaciu. Według węgierskiego polityka jego przodek pracował tam za życia jako urzędnik okręgowy, a obecnie jego grób znajduje się na Węgrzech, we wsi Dobosz w powiecie Bekesz.

Máder zaznaczył, że w dni upamiętniające przodków każda węgierska rodzina wspomina swoje korzenie i czci pamięć poprzednich pokoleń. Szef węgierskiego rządu wspomniał również o incydencie związanym z zniszczeniem grobu swojego pradziadka w Doboszu, podkreślając, że nie żywi urazy wobec sprawców, a kwiaty na miejscu pochówku zostały już przesadzone.

Źródło: Wpis Pétera Mádara na Facebooku.

1 listopada w Kijowie odbyła się ceremonia odsłonięcia popiersia byłego premiera Węgier Imre Nádiego, straconego przez władze radzieckie po stłumieniu rewolucji węgierskiej w 1956 roku.

Co roku 23 października na Węgrzech obchodzone jest święto narodowe poświęcone początkowi rewolucji z 1956 roku oraz proklamacji Republiki Węgierskiej w 1989 roku. Data ta przypomina o próbie wyzwolenia się Węgrów spod wpływów radzieckich, walce o prawa polityczne oraz przejściu kraju do systemu demokratycznego. Święto towarzyszą oficjalne uroczystości, składanie kwiatów i wydarzenia upamiętniające.

Rzecznicy praw obywatelskich Ukrainy i Węgier uczcili pamięć poległych, składając kwiaty na cześć Obrońców Ukrainy na terenie historyczno-pamiątkowego kompleksu „Kalwaria”, a także pod pomnikiem poświęconym bohaterom węgierskiej walki wyzwoleńczej z 1956 roku oraz ofiarom dyktatur komunistycznych.

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