匈牙利总理谈及自己的外喀尔巴阡血统

匈牙利总理彼得·马贾尔表示，他的曾祖父拉约什·埃罗斯来自乌克兰扎卡尔帕蒂地区的穆卡切沃市。 据这位匈牙利政界人士介绍，他的祖先生前曾在那里担任地区书记员，目前其墓地位于匈牙利贝凯什县的多博什村。

马亚尔指出，在祭奠祖先的日子里，每个匈牙利家庭都会追忆自己的根源，并缅怀先辈。 这位匈牙利政府首脑还提到了其曾祖父位于多博什的墓地遭破坏一事，并强调自己并不怨恨肇事者，且墓地上的鲜花已重新栽种。

来源：彼得·马亚尔在Facebook上的帖子。

11月1日，基辅举行了匈牙利前总理伊姆雷·纳迪半身像的揭幕仪式。纳迪在1956年匈牙利革命被镇压后，被苏联当局处决。

每年10月23日，匈牙利都会举行国家节日，以纪念1956年革命的爆发以及1989年匈牙利共和国的宣告成立。 这一日期让人想起匈牙利人民试图摆脱苏联影响、争取政治权利以及国家向民主体制过渡的历程。节日期间会举行官方仪式、献花活动和纪念活动。

乌克兰和匈牙利的监察员向遇难者致敬，在“卡尔瓦里亚”历史纪念园区向“乌克兰捍卫者”献花， 并向“1956年匈牙利解放斗争英雄纪念碑”以及共产主义独裁统治的受害者献花致敬。

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