在加利福尼亚州，加州大学洛杉矶分校（UCLA）两名研究人员的分析对美国总统唐纳德·特朗普政府有关涉嫌非公民选民名单的准确性提出了质疑。据半岛电视台报道，人道移民权利联盟（CHIRLA）于周六向法院提交了这份分析。

数千个姓名不在登记册中

UCLA研究人员发现，名单上的8,880个姓名，即42%，未出现在加利福尼亚州现行选民登记册中。他们还得出结论，数千名可能有投票资格的美国公民被错误标记为没有投票资格。

根据该分析，名单上的许多其他人要么已被确认是美国公民，要么可能与美国公民记录相匹配。法庭文件指出，向选举官员提出的要求以及随之而来的刑事和民事责任威胁，可能危及CHIRLA成员和客户的投票权。该文件还由加利福尼亚州州长民主党候选人泽维尔·贝塞拉签署。

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关于选票的诉讼

特朗普政府于10月初向加利福尼亚州提供了这份名单。其中提到多达20,930名涉嫌非美国公民者，政府称他们可能已在该州登记投票。

该名单成为10月15日提起的一项诉讼的依据。诉讼要求将寄给名单上人员的选票分开，以便在统计投票结果时不予计入。周五，位于旧金山的第九巡回上诉法院第二次驳回了该申诉，指出其违宪。

非公民被禁止在美国全部50个州的联邦选举中投票。其他州也收到了类似名单：内华达州表示，所提供名单上的任何人都不是非公民选民。

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