W Kalifornii analiza dwóch naukowców z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles (UCLA) podważyła dokładność listy administracji prezydenta USA Donalda Trumpa dotyczącej domniemanych wyborców niebędących obywatelami. Jak informuje Al Jazeera, organizacja praw człowieka Coalition for Humane Immigrant Rights (CHIRLA) złożyła tę analizę w sądzie w sobotę.

Tysiące nazwisk poza rejestrami

Badacze UCLA ustalili, że 8 880 nazwisk z listy, czyli 42%, nie figuruje w aktualnych rejestrach wyborców w Kalifornii. Doszli również do wniosku, że tysiące obywateli USA potencjalnie uprawnionych do głosowania błędnie oznaczono jako osoby nieuprawnione do głosowania.

Zgodnie z analizą wiele innych osób z listy albo zostało potwierdzonych jako obywatele USA, albo może odpowiadać zapisom dotyczącym obywateli USA. W piśmie sądowym wskazano, że żądania kierowane do urzędników wyborczych, którym towarzyszą groźby odpowiedzialności karnej i cywilnej, mogą zagrażać prawom wyborczym członków i klientów CHIRLA. Dokument podpisał również Xavier Becerra, kandydat Partii Demokratycznej na gubernatora Kalifornii.

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Pozew dotyczący kart do głosowania

Administracja Trumpa przekazała Kalifornii listę na początku października. Wskazano w niej do 20 930 domniemanych nieobywateli USA, którzy według administracji mogli być zarejestrowani do głosowania w stanie.

Lista stała się podstawą pozwu złożonego 15 października. Pozew zawierał żądanie oddzielania kart do głosowania wysłanych osobom z listy, aby nie były uwzględniane przy podliczaniu wyników głosowania. W piątek Dziewiąty Okręgowy Sąd Apelacyjny w San Francisco po raz drugi odrzucił skargę, wskazując na jej niekonstytucyjność.

Nieobywatelom zakazano głosowania w wyborach federalnych we wszystkich 50 stanach USA. Podobne listy otrzymały także inne stany: Nevada oświadczyła, że żadna osoba z przekazanego wykazu nie okazała się wyborcą niebędącym obywatelem.

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