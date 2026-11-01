В Калифорнии анализ двух исследователей Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) поставил под сомнение точность списка администрации президента США Дональда Трампа, касающегося предполагаемых избирателей-неграждан. Как сообщает Al Jazeera, правозащитная организация Coalition for Humane Immigrant Rights (CHIRLA) подала этот анализ в суд в субботу.

Тысячи имен вне реестров

Исследователи UCLA установили, что 8 880 имен из списка, или 42%, не фигурируют в действующих избирательных реестрах Калифорнии. Они также пришли к выводу, что тысячи потенциально имеющих право голоса граждан США были ошибочно помечены как не имеющие права голосовать.

Согласно анализу, многие другие люди из списка либо подтверждены как граждане США, либо могут соответствовать записям граждан США. В судебном документе указано, что требования к избирательным должностным лицам, сопровождаемые угрозами уголовной и гражданской ответственности, могут угрожать избирательным правам членов и клиентов CHIRLA. Документ также подписал кандидат Демократической партии на пост губернатора Калифорнии Ксавьер Бесерра.

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Иск по поводу бюллетеней

Администрация Трампа передала Калифорнии список в начале октября. В нем говорилось о до 20 930 предполагаемых негражданах США, которые, по утверждению администрации, могли быть зарегистрированы для голосования в штате.

Этот список стал основанием для иска, поданного 15 октября. Иск содержал требование отделять бюллетени, отправленные людям из списка, чтобы их не учитывали при подсчете результатов голосования. В пятницу Девятый окружной апелляционный суд в Сан-Франциско во второй раз отклонил жалобу, указав на ее неконституционность.

Негражданам запрещено голосовать на федеральных выборах во всех 50 штатах США. Подобные списки получили и другие штаты: в Неваде заявили, что ни один человек из предоставленного перечня не оказался избирателем-негражданином.

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