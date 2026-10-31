瑞士联邦政府暂停了对无国界医生组织（MSF）瑞士分部的部分资助，原因是该组织披露有关乍得难民遭受性虐待丑闻信息的方式。据Health Policy Watch报道，该决定涉及125万瑞士法郎——原本拨给MSF Switzerland的一笔较大年度赠款中尚未支付的部分。

据苏黎世报纸《新苏黎世报》（NZZ）报道，瑞士发展与合作署（SDC）未被充分告知有关虐待报告的规模。MSF最初向瑞士当局通报了一起涉及三名女性的案件，但该组织随后发现了数量显著更多的指控。

59起不当行为指控

美联社在2024年报道了乍得东部发生的虐待事件。妇女和女孩表示，她们被迫以性接触换取金钱、工作或更好的获得人道主义援助的机会。她们指认了MSF工作人员。

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2026年6月，美联社报道了广泛存在的剥削案件，这些案件可能构成以性剥削为目的的人口贩运。MSF随后承认，其收到了59起不当行为指控，包括性骚扰、剥削和暴力。这些指控涉及正式员工、日薪工人、外部承包商和供应商。该组织表示已解雇18名员工。

对MSF行动的审查仍在继续

MSF表示，在2024年和2025年的调查期间，其与SDC保持联系，向该机构通报媒体报道和审查进展。同时，该组织承认没有提前告知已确认案件和解雇情况的完整规模。

SDC表示，自2026年6月以来，其已向MSF索取并收到有关登记案件及所采取措施的额外详细信息。该机构正在审查对受害者的支持、对涉事人员的制裁，以及预防、保护和监督机制的强化。评估仍在进行中。瑞士方面还在准备修改与合作伙伴签订的合同，计划于2027年实施。

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