欧盟委员会表示，波兰当局必须确保宪法法庭能够依据波兰宪法运作，并考虑欧盟法院的相关判例。欧盟委员会发言人路易莎·博盖表示，RMF24对此进行了报道。

欧盟委员会的立场

博盖表示，欧盟委员会正密切关注围绕波兰宪法法庭的最新事态。她还称，任命8名新的法庭成员属于众议院的宪法权限。她表示，威尼斯委员会在2026年10月13日的意见中确认了这一点。

该发言人补充说，2026年5月5日，欧洲人权法院采取了临时措施。这些措施要求波兰主管机关不得阻碍由众议院于2026年3月任命的法官就职和履行法官职责。

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围绕法庭的争议

宪法法庭的危机发生在宣布暂停法庭主席博格丹·希温奇科夫斯基和副主席巴尔托什·索汉斯基履职之后。由现届众议院选出的法官安娜·科尔温-皮奥特罗夫斯卡被认定负责领导该机构的工作。

此后，法庭大楼附近出现紧张局势和示威活动，警方到达现场。波兰总统卡罗尔·纳夫罗茨基中断了前往塞内加尔的航班，并于夜间抵达宪法法庭大楼。各方对大楼内事件经过的描述不同。离开大楼后，总统宣布与议会力量进行紧急磋商，并称宪法秩序遭到破坏。总理唐纳德·图斯克在讲话中称，这些事件是对法庭及其法官的攻击。

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