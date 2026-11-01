密歇根州民主党联邦参议员候选人阿卜杜勒·埃尔-赛义德要求众议员海莉·史蒂文斯不要参加他的竞选活动。《卫报》报道。

在一场竞选集会后，埃尔-赛义德对记者表示，他不希望受到干扰。据《纽约时报》报道，他说，其他人正试图让竞选活动聚焦于与其无关的问题。

计划中的共同亮相

埃尔-赛义德和史蒂文斯原计划共同参加在底特律举行的周日礼拜仪式。埃尔-赛义德在8月民主党初选中击败史蒂文斯后不久，史蒂文斯便支持了他，但两人至今尚未共同公开露面。

该报指出，史蒂文斯数周来一直公开批评她曾经的对手。她的未婚夫杰森·特基什曾为共和党候选人迈克·罗杰斯助选。

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围绕广告的争议

在计划共同亮相的两天前，史蒂文斯要求埃尔-赛义德谴责一个外部政治团体投放的广告。该视频将物价上涨与美国支持以色列在加沙的战争联系起来。

作为回应，埃尔-赛义德表示，这名众议员正试图再次挑起三个月前已结束的初选话题。他还指出，美国以色列公共事务委员会花费了大量资金，试图在初选中击败他。

这场公开冲突引发了民主党人的担忧，他们认为，密歇根州参议员席位之争对于该党重新夺回美国参议院控制权的努力至关重要。

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