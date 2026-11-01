在加利福尼亚州，34岁的阿马德·阿赫塔尔承认曾企图向恐怖组织“伊斯兰国”（ISIS）提供物质支持。据《耶路撒冷邮报》报道，他曾与一名他认为是“伊斯兰国”成员的人通信，但此人实际上是由联邦调查局控制的虚假身份。

移交资金和武器

根据刑事起诉书，2025年2月至6月期间，阿赫塔尔试图向“伊斯兰国”移交资金、武器和装备。2025年6月23日，在与一名联邦调查局卧底特工当面会面时，他交出了望远镜、400美元现金、两支已装弹的枪支以及六个装有弹药的弹匣。

次日，阿赫塔尔被拘留，并被指控企图向被认定的外国恐怖组织提供物质支持。他正是就这一项指控认罪。

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涉嫌策划袭击

案件材料指出，阿赫塔尔曾谈及希望前往国外为“伊斯兰国”作战。2025年4月，他还谈到打算袭击一名犹太男子，他认为该男子是以色列国防军军人。联邦调查局随后核查显示，该男子似乎并非以色列国防军军人。

根据起诉书，5月，阿赫塔尔讨论了使用简易爆炸装置在大型活动中发动袭击的准备工作，并要求提供制造该装置的信息。该案将于2027年2月宣判。他最高面临20年监禁及25万美元罚款。

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