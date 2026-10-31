10月31日晚，德国大规模青年抗议活动后发生了与警方的冲突。部分示威者拒绝散去后，执法人员使用了高压水炮和胡椒喷雾，法国24台报道。数名警察受伤。

多个城市出动高压水炮

全国范围内的行动由GenZ regelt!运动组织——“Z世代会搞定”。该运动估计，约有12万人参加了示威。警方表示，主要的日间集会大多和平进行，但晚间紧张局势升级。

在法兰克福，抗议者向警察投掷物品，执法人员使用高压水炮和胡椒喷雾驱离活动参与者。警方还在汉堡和科隆使用了高压水炮。警方称，示威者向紧急服务人员投掷烟花、石块和瓶子。

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参与者的诉求

当晚，柏林举行了另一场并非由GenZ regelt!组织的活动。警方称，当地有人向执法人员投掷鸡蛋和瓶子。在莱比锡，抗议活动变得暴力后，警方使用了胡椒喷雾。在波恩，一名警察在与一群人的冲突中受轻伤；另有报道称发生了数起拘留。

日间示威的参与者反对高生活成本、学校状况不佳、预算削减，以及他们认为未顾及年轻人利益的政治决定。他们还批评不断增加的军费开支，以及旨在扩大军队规模的新型志愿服役模式，担心征兵制回归。

这些抗议活动受到法国和意大利类似青年运动的启发。GenZ regelt!运动表示，其拒绝暴力，也不允许极端组织、违宪标志、种族主义和仇恨言论存在。

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